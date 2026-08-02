O Ministério do Ambiente e Energia defende a instalação de suportes exteriores para embalagens junto aos contentores como uma das principais soluções para reduzir os problemas de higiene urbana associados ao sistema Volta.

Segundo a tutela, a Alemanha adotou este modelo com a colocação de suportes que permitem deixar garrafas e latas visíveis e acessíveis, o que evita a procura de embalagens no interior dos contentores e reduz o impacto da recolha informal.

O Governo considera que Portugal deve seguir exemplos internacionais bem-sucedidos e aposta numa resposta concertada entre a SDR Portugal e os municípios. A prioridade passa pela adaptação do sistema e pela sensibilização da população, em vez do recurso exclusivo a medidas sancionatórias.