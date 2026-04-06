Gasóleo bate recorde histórico em Portugal

Três semanas depois da entrada em vigor do novo serviço de recolha de resíduos em Famalicão, a autarquia faz um balanço positivo da mudança e destaca melhorias no trânsito, na limpeza urbana e na salubridade.

A principal alteração do novo modelo passa pela recolha de lixo durante a noite em todo o concelho. A deposição dos resíduos deve agora acontecer entre as 19h00 e as 21h00. Mantêm-se os circuitos, a periodicidade e os locais de recolha porta-a-porta: seis vezes por semana no centro urbano e três nas restantes freguesias.

Segundo o vereador das Infraestruturas Ambientais e Gestão de Resíduos, Hélder Pereira, o novo sistema “tem superado as expectativas”. O responsável sublinha que um dos principais objetivos foi cumprido: retirar os camiões de recolha das ruas durante o dia, o que melhora o tráfego.

Por outro lado, refere que a ausência de lixo exposto durante o dia torna o concelho “mais salubre, não só do ponto de vista ambiental, mas também estético”.

O novo contrato, adjudicado por dez anos e com um investimento superior a 36 milhões de euros, inclui uma nova frota de 16 camiões, reforço de contentores e expansão da recolha de biorresíduos a mais zonas do território.

Entre as novidades, destaca-se também a colocação de pequenos contentores junto a edifícios multifamiliares e comerciais sem espaços próprios para resíduos, bem como a instalação de novos equipamentos coletivos de deposição.

A autarquia prevê ainda o reforço da rede de ecopontos no concelho, com a instalação de mais 300 unidades nos próximos meses.