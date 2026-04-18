Sociedade

Gasóleo desce mas governo volta a aumentar imposto dos combustíveis

O Governo vai reduzir o desconto fiscal no gasóleo, aproveitando a descida dos preços internacionais dos combustíveis. A medida limita a queda do preço na próxima semana.

Sem esta alteração no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), o gasóleo poderia descer mais de 13 cêntimos por litro. Com o ajuste, a redução fica nos 11,4 cêntimos.

O desconto no gasóleo baixa 1,5 cêntimos, passando a 6,8 cêntimos no total. Já a gasolina mantém o desconto de 4,5 cêntimos, com uma descida ligeira inferior a 1 cêntimo.

As novas regras entram em vigor na segunda-feira, 20 de abril.

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Bracar: Trabalhadores recebem cartas de despedimento e avançam para o centro de emprego

Os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa de transformação de carnes localizada em Gavião, Famalicão, receberam, ao longo desta semana, as cartas que formalizam o despedimento coletivo, na sequência do processo de insolvência.

Com este passo, os funcionários ficam agora em condições de se inscrever no centro de emprego e avançar com o pedido de subsídio de desemprego.

Ainda assim, a situação continua a gerar preocupação. Alegadamente, os montantes em dívida por parte da empresa, nomeadamente salários em atraso e outras compensações, permanecem por pagar.

Recorde-se que o encerramento da unidade deixou dezenas de famílias numa situação de grande fragilidade, num processo marcado por incerteza e críticas à atuação da administração.

Governo quer baixar limite de velocidade nas localidades para 30 km/h

O Governo vai avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade para 30 km/h dentro das localidades, numa tentativa de diminuir a sinistralidade rodoviária. A medida, defendida por vários especialistas, não reúne, no entanto, consenso.

Em 2025, morreram 448 pessoas nas estradas portuguesas, um número que continua a preocupar as autoridades. Segundo o subintendente da PSP, Sérgio Soares, os dados mais recentes mostram um agravamento da situação: no primeiro trimestre de 2026 registaram-se mais acidentes, mais feridos e 20 vítimas mortais.

A velocidade excessiva, o consumo de álcool e o uso do telemóvel ao volante continuam a ser as principais causas dos acidentes.

Manuel João Ramos, presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, defende mudanças profundas no Código da Estrada, incluindo a inversão do ónus da culpa em atropelamentos. O responsável, que perdeu a filha num acidente há cinco anos, encara esta causa como uma missão pessoal.

O Executivo vai agora criar uma equipa de especialistas para rever a legislação e reforçar a fiscalização. Entre as medidas em análise está a redução do limite de velocidade nas cidades, proposta que gera divisão.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, considera que a aplicação generalizada dos 30 km/h pode comprometer a mobilidade urbana, defendendo uma análise caso a caso. Já Jorge Carvalho da Silva, da AsproCivil, alerta para a falta de controlo sobre trotinetes e scooters elétricas, que muitas vezes circulam sem fiscalização.

O Governo promete ainda mais radares, operações stop sem aviso prévio, agravamento das coimas e maior rapidez nos processos de contraordenação. A Brigada de Trânsito da GNR vai também regressar ao terreno, cerca de 17 anos depois, com o objetivo de reforçar o controlo e a segurança nas estradas.

Combustíveis: Gasóleo e gasolina mais baratos a partir de segunda-feira

Vem aí uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deve registar uma descida de até 10 cêntimos por litro. Na gasolina, a descida deve ir até 1 cêntimo por litro.

A confirmar-se, esta é a segunda semana consecutiva de descidas nos combustíveis, após os aumentos relacionados com o conflito no Médio Oriente.

Funcionário públicos em greve esta sexta-feira

Escolas, hospitais, centros de saúde e vários setores do comércio, restauração e hotelaria podem vir a funcionar com perturbações esta sexta-feira.

Está prevista para esse dia uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral, com início marcado para as 14h30 no Saldanha, em Lisboa, seguindo depois até ao Parlamento.

Para garantir a participação dos trabalhadores, diferentes estruturas sindicais avançaram com pré-avisos de greve. Entre elas estão a Fenprof, o STAL, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FEVICCOM e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

A UGT já informou, em resposta à Renascença, que não irá acompanhar a iniciativa.

Este protesto acontece numa altura em que decorrem ainda negociações entre o Governo e vários parceiros sociais sobre alterações ao pacote laboral.

Cândido Costa esteve em Famalicão a gravar para o Canal 11

O ex-futebolista Cândido Costa esteve, esta terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, onde marcou presença no CRPD – Clube Recreativo e Popular de Delães para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

Conhecido pelo seu estilo descontraído e próximo das pessoas, Cândido Costa continua a percorrer o país numa verdadeira viagem pelo futebol português, à procura das melhores histórias e das figuras mais carismáticas dos relvados nacionais.

O projeto leva o antigo jogador a diferentes pontos do território, passando por clubes, campos e comunidades onde o futebol é vivido de forma genuína. Treinadores, jogadores e adeptos juntam-se assim numa partilha de experiências que têm um denominador comum: a paixão pelo futebol.

Famalicão: Bombeiros acionados para carpintaria a arder na freguesia de Lousado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta terça-feira, para um incêndio numa carpintaria, na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta chegou pouco depois das 22h00, para uma unidade industrial localizada na Rua do Carvalhido.

Até ao momento não há informação de feridos, apenas de danos materiais avultados.