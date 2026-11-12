Os preços dos combustíveis deverão registar novas descidas na próxima semana. As previsões provisórias apontam para uma redução de sete cêntimos por litro no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina.

A confirmar-se esta previsão, será a segunda semana consecutiva de descidas nos postos de abastecimento.

Atualmente, o preço médio do gasóleo simples está nos 2,125 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custa, em média, 1,911 euros, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Recorde-se que, no início desta semana, os preços já tinham descido 7 cêntimos no gasóleo e 7,8 cêntimos na gasolina.