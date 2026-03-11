Sociedade

Gasóleo deve voltar a subir pelo menos 15cênt. e gasolina 11cênt.

Com o conflito no Médio Oriente, a situação do preço dos combustíveis em Portugal agravou-se. Depois de um aumento a rondar os 20 cêntimos no gasóleo e os 7 cêntimos na gasolina, a próxima semana deve também arrancar com uma nova atualização de valores que irá agravar a situação.

De acordo com a SIC, o aumento pode rondar os 15 cêntimos no caso do gasóleo, e os 11 cêntimos no caso da gasolina.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.

Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.

A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.

Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.

Antigo Ministro da Presidência encontrado morto em casa

O antigo ministro da Presidência Nuno Morais Sarmento morreu na última noite, aos 65 anos, noticia a CNN Portugal. O ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento foi encontrado morto na sua residência, em Lisboa.

Advogado de profissão, Nuno Morais Sarmento integrou os governos liderados por José Manuel Durão Barroso entre 2002 e 2004 e por Pedro Santana Lopes entre 2004 e 2005, onde desempenhou o cargo de ministro da Presidência

Famalicão: Árvore cai para cima de carro

Uma árvore caiu e atingiu uma viatura, na rua Mário Cesariny, próximo ao Parque da Devesa, em Famalicão.

O incidente aconteceu ao início da tarde desta sexta-feira. A viatura atingida estava num lugar de estacionamento.

A situação já foi reportada às autoridades de segurança e socorro.

Via Verde aumenta preços em abril

A partir de 10 de abril, a Via Verde vai atualizar os preços de alguns dos seus serviços, com aumentos que podem chegar aos três euros por ano, conforme a tabela publicada esta quinta-feira no site da empresa.

No serviço Via Verde Autoestrada, a mensalidade passa de 1,03 euros para 1,04 euros, mantendo-se nos 54 cêntimos caso seja aplicado o desconto do extrato eletrónico. O pagamento anual sobe de 12,25 euros para 12,39 euros.

Já a Via Verde Mobilidade vai registar um aumento mais significativo: a mensalidade subirá de 1,75 euros para 1,99 euros, e o valor anual de 20,49 euros para 23,49 euros.

A mensalidade da Via Verde Mobilidade Leve também aumenta, passando de 2,09 euros para 2,49 euros.

Alguns serviços da empresa, como a fita autocolante e a bolsa para o identificador, não sofrerão alterações de preço.