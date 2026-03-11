Gasóleo deve voltar a subir pelo menos 15cênt. e gasolina 11cênt.

Com o conflito no Médio Oriente, a situação do preço dos combustíveis em Portugal agravou-se. Depois de um aumento a rondar os 20 cêntimos no gasóleo e os 7 cêntimos na gasolina, a próxima semana deve também arrancar com uma nova atualização de valores que irá agravar a situação.

De acordo com a SIC, o aumento pode rondar os 15 cêntimos no caso do gasóleo, e os 11 cêntimos no caso da gasolina.