Gasóleo e gasolina ficam mais baratos pela terceira semana consecutiva

A edição de 2024 do Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo conta com uma participação recorde, num total de 513 contos, mais 149 do que na edição do ano anterior – 408 de Portugal, 72 do Brasil, 16 de Moçambique, 9 de Angola e 8 de Cabo Verde. Quanto às ilustrações foram recebidas mais 11 do que na edição anterior, 56 no total.

A iniciativa municipal tem como objetivo o incentivo da escrita criativa, a expressão literária, criar hábitos de leitura e escrita, promover autores de língua oficial portuguesa e a ilustração na literatura infantil.

Após a receção e contabilização de todos os contos e ilustrações, a Câmara Municipal da Trofa vai divulgar a lista final a concurso no mês de outubro e os vencedores serão anunciados por altura do 26º aniversário do Concelho da Trofa.

Recorde-se que o autor do melhor conto e da melhor ilustração recebe um prémio de 2 500 euros. O conto vencedor será ilustrado pelo vencedor do prémio ilustração de forma a possibilitar a publicação e lançamento nacional.