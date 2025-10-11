Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A GNR apreendeu cerca de 1.500 artigos falsificados, entre roupa e calçado, numa operação realizada no distrito de Braga. Três pessoas, com idades entre os 38 e os 52 anos, foram constituídas arguidas por contrafação.
A operação, chamada “Malha”, resultou de uma investigação de cerca de um ano e meio do DIAP de Braga. Segundo a GNR, o grupo produzia e vendia artigos têxteis falsificados em Portugal e Espanha.
Durante a ação, foram feitas várias buscas em casas, veículos e armazéns, onde foram apreendidos materiais de embalamento, etiquetas, máquinas, telemóveis e uma viatura.
No total, participaram 35 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR, com o apoio de equipas de perícia digital e cães treinados.