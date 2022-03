Gasóleo fica mais caro que a gasolina com subida desta segunda-feira

Cidade Hoje é a rádio local n.º1 do Litoral Norte de Portugal

A Cidade Hoje é a rádio local mais ouvida do Litoral Norte de Portugal, tendo registado um valor de audiência histórico, de acordo com o estudo da Marktest Bareme Rádio, o único reconhecido pela Comissão de Análise de Estudos de Meios.

A mais antiga estação de rádio do concelho famalicense conseguiu uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 2.3%, um resultado que se deve ao grande crescimento da marca Cidade Hoje.

Em termos comparativos, e analisando os dados ao pormenor da 1ª vaga de 2022, a Cidade Hoje é a rádio local que mais se destaca, estando em primeiro lugar no ranking das locais e bastante afastada da sua congénere famalicense (Fama Rádio) que tem uma audiência inferior a 0.1% no Litoral Norte, região onde se encontra o concelho para a qual está licenciada.

No ranking, em segundo lugar, está a Rádio Santiago de Guimarães (1.6%), e em terceiro a Rádio No Ar da Trofa (1,4%), que partilha o mesmo título da Cidade Hoje na área do grande Porto.

De realçar ainda o facto dos 94 FM da Cidade Hoje serem mais ouvidos que a Antena 3 (1.8%), emissora nacional do grupo RTP, que pode ser escutada em todo o país através de mais de três dezenas de frequências.

O Bareme Rádio é um estudo regular da Marktest, que mede as audiências de rádio em Portugal Continental, cobrindo um universo de residentes no país a partir dos 15 anos.

Neste estudo está em análise toda a região do Litoral Norte que contempla as seguintes áreas territoriais:

Distrito de Aveiro – com exceção dos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Santa Maria da Feira, Sever do Vouga e Vale de Cambra

Distrito de Braga – concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela

Distrito de Coimbra – concelhos de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Soure

Distrito do Porto – concelhos de Póvoa do Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo e Vila do Conde

Distrito de Viana do Castelo – concelhos de Caminha e Viana do Castelo