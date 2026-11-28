O Governo voltou a reduzir o desconto extraordinário no ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos). Por isso, a descida dos combustíveis a partir de segunda-feira, 30 de novembro, vai ser menor do que a prevista.

O gasóleo simples, que ia baixar 8,5 cêntimos por litro, deverá descer cerca de 7,2 cêntimos e ficar perto dos 1,963 euros. A gasolina simples 95 desce cerca de 4,2 cêntimos, em vez de 5, e deverá ficar nos 1,810 euros por litro.

A Portaria n.º 539-A/2026/1, publicada esta sexta-feira em Diário da República, fixa o desconto em 19,2 cêntimos por litro no gasóleo e em 17,1 cêntimos na gasolina. São menos 1,2 e 0,8 cêntimos do que na semana anterior.

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