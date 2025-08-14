Gasóleo mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço do gasóleo.
Segundo a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar 1,5 cêntimos mais barato por litro.
No caso da gasolina, não se prevê nenhuma alteração.
O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.
As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.
Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.
A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.
O Município de Vila Nova de Famalicão expressou a sua solidariedade à cidade e ao povo de São Vicente, em Cabo Verde, na sequência dos trágicos acontecimentos provocados pela forte tempestade que, na madrugada da última segunda-feira, atingiu aquela cidade, tendo provocado cheias e feito várias vítimas.
Em missiva enviada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o presidente da autarquia famalicense, Mário Passos, escreveu: “Associo-me à dor de todos quantos perderam familiares e amigos neste trágico acontecimento. O Município de Vila Nova de Famalicão está disponível para prestar o apoio possível, contribuindo para a recuperação do território e para o restabelecimento da normalidade.”
O autarca famalicense reforçou ainda que “os laços que unem Famalicão e São Vicente vão muito além do protocolo de geminação, são laços de amizade e solidariedade que se mantêm vivos há mais de duas décadas”.
Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e o Município de São Vicente estão geminados desde 2001, numa relação que tem resultado em cooperação institucional, intercâmbios culturais e desportivos, e apoio socioeducativo.
A área ardida em Portugal duplicou nas últimas duas semanas, ultrapassando os 63 mil hectares destruídos desde o início do ano.
Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, citados pelo Diário de Notícias, 2025 já está entre os três piores anos de incêndios desde 2017.
Ainda assim, está longe dos valores de 2003 e 2005, quando arderam 400 mil e 320 mil hectares, respetivamente.
Até ao final de julho, cerca de 52 mil pessoas já utilizaram o limite anual de autodeclarações de doença, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados pelo Público.
Este ano, o SNS emitiu 311 mil autobaixas, que permitem até três dias de ausência por doença sem baixa médica. As segundas e quartas-feiras são os dias mais escolhidos.
Em 2024, quase 100 mil portugueses atingiram o plafond.
Depois de uma pausa em julho, o Cinema Paraíso está de volta ao Parque da Devesa. Hoje, às 22h00, será exibido “Mickey 17” (2025), de Bong Joon Ho, um filme de ficção científica protagonizado por Robert Pattinson.
A sessão é gratuita e faz parte desta iniciativa do Cineclube de Joane, da Casa das Artes e do Município de Famalicão, que transforma os espaços ao ar livre do concelho em salas de cinema durante os meses de verão.
Venha descobrir uma história surpreendente sobre identidade, clonagem e sobrevivência, numa noite que promete surpreender.
Um homem de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido colhido por um automóvel, na freguesia do Louro, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.
A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.