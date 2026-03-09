Gasóleo subiu 29 cêntimos no posto mais barato de Famalicão

O preço do gasóleo em Famalicão registou uma subida significativa no espaço de apenas oito dias. A Petropix, posto localizado na N14, em Ribeirão, comercializava o combustível a 1,36€ por litro no dia 1 de março. Hoje, dia 9 de março, o mesmo gasóleo chega aos 1,65€, o que representa um aumento de 29 cêntimos por litro.

Este aumento está relacionado com a instabilidade no Médio Oriente, que tem afetado os preços internacionais do petróleo. Cada subida no mercado global tende a refletir-se rapidamente nos preços praticados nos postos de combustível locais, sobretudo em Portugal, devido à dependência de importações.

Para um depósito de 40 litros, este aumento traduz-se num custo adicional de 11,60€, passando de 54,40€ no dia 1 de março para 66€ hoje.