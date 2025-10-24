Gasóleo vai ficar mais caro na próxima semana, preço da gasolina desce

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deverá ficar mais caro dois cêntimos por litro, ao contrário da gasolina que terá margem para descer 2 cêntimos.
A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deverá ficar mais caro dois cêntimos por litro, ao contrário da gasolina que terá margem para descer 2 cêntimos.
Um SEAT Ibiza, matrícula 33-77-PX, foi furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, num caso que durou cinco minutos.
Segundo apurou a Cidade Hoje, o suspeito entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse, no entanto, a ação do homem ficou registada numa câmara de vigilância. O furto ocorreu por volta das 10h45.
A situação já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.
Se tem alguma informação sobre este crime entre em contacto de imediato com a GNR ou PSP.
Nos primeiros nove meses do ano, nasceram 4 880 bebés em Braga, o quarto distrito do país com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.
A nível nacional o número de nascimentos tem vindo a aumentar, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.
Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.
Morreu esta terça-feira, 21 de outubro de 2025, aos 88 anos, Francisco Pinto Balsemão, uma das figuras mais marcantes da política, do jornalismo e dos media em Portugal. Nascido em Lisboa a 1 de setembro de 1937, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, mas foi no jornalismo e na comunicação que deixou a sua maior marca. Começou a carreira no Diário Popular e, em 1973, fundou o semanário Expresso, que rapidamente se tornou uma referência no jornalismo português, símbolo da liberdade e da independência editorial.
Depois da Revolução de Abril, foi um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD) e chegou a primeiro-ministro em 1981, cargo que ocupou até 1983. O seu governo sucedeu ao de Francisco Sá Carneiro e enfrentou tempos politicamente instáveis, mas Balsemão ficou conhecido pelo seu estilo discreto, racional e pelo compromisso com a consolidação democrática.
Terminada a vida política ativa, regressou em força ao setor da comunicação social. Em 1992 criou a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, o primeiro canal de televisão privado em Portugal, reforçando a sua posição como pioneiro no mundo dos media. À frente do grupo Impresa, construiu um império que inclui o Expresso, a SIC e várias publicações de referência.
O Parlamento Europeu aprovou novas regras para as cartas de condução que vão mudar a forma como se tira a carta na União Europeia. A principal novidade é que os jovens de 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros, mas apenas se estiverem acompanhados por um condutor experiente até fazerem 18 anos.
As regras também criam uma versão digital da carta de condução, que poderá ser mostrada no telemóvel, sem precisar do cartão físico.
Os novos condutores vão ter um período de experiência de dois anos, com punições mais severas se conduzirem sob o efeito do álcool ou sem cinto de segurança.
Outra mudança permite tirar carta de camião aos 18 anos e de autocarro aos 21, desde que haja formação profissional.
As novas cartas vão ser válidas durante 15 anos para automóveis e motas, e cinco anos para camiões e autocarros. Os países da União Europeia têm três anos para adaptar estas regras às suas leis.
O empresário Mário Ferreira revelou mais detalhes dos 80 apartamentos T1 mobilados que estão a ser construídos no Famalicão Central Park (antigo Lago Discount), em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.
Recentemente, o seu grupo Pluris Investments adquiriu o Lago Discount ao NovoBanco, dando início um plano de requalificação e reposicionamento do espaço sob a nova designação de Famalicão Central Park.
Os apartamentos são mobilados, com ar condicionado, internet incluída e acesso a 80 canais de televisão. O valor indicativo mensal é de 650 €. Os interessados devem manifestar a sua intenção por e-mail.
O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de setembro, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.
Segundo os dados estatísticos, no final de setembro o concelho totalizava 4 181 desempregados, mais 169 do que no mês anterior. Os desempregados são maioritariamente mulheres, pessoas inscritas à menos de um ano e já com experiência no mercado de trabalho.