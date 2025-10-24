Gasóleo vai ficar mais caro na próxima semana, preço da gasolina desce

Um SEAT Ibiza, matrícula 33-77-PX, foi furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, num caso que durou cinco minutos.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o suspeito entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse, no entanto, a ação do homem ficou registada numa câmara de vigilância. O furto ocorreu por volta das 10h45.

A situação já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

Se tem alguma informação sobre este crime entre em contacto de imediato com a GNR ou PSP.