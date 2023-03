Gasolina e gasóleo descem 4 cêntimos na próxima segunda-feira

O CESP – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal vai avançar com a recolha de assinaturas a favor do encerramento do comércio aos domingos e feriados e pela redução do horário no setor.

Trata-se de uma “iniciativa legislativa de cidadãos” cuja recolha de assinaturas irá arrancar no dia da manifestação nacional da CGTP, em Lisboa, no sábado, disse à Lusa a sindicalista Márcia Barbosa.

O objetivo, segundo a sindicalista, é “alterar a lei ou criar uma lei nova” que estabeleça o encerramento do comércio aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento das lojas até às 22:00 nos restantes dias.

A iniciativa legislativa de cidadãos a promover pelo CESP limita o período de funcionamento das 6:00 às 22:00, de segunda-feira a sábado, e o encerramento aos domingos e feriados.