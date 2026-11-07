Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na próxima semana, com reduções diferentes na gasolina e no gasóleo. A atualização do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), determinada pelo Governo, vai atenuar parcialmente as descidas previstas.

O gasóleo deverá ficar cerca de nove cêntimos mais barato por litro, depois de uma descida prevista de 11 cêntimos, parcialmente compensada por um aumento de 2,2 cêntimos no ISP.

Na gasolina, a redução deverá rondar os 9,5 cêntimos por litro. A descida prevista de 12,5 cêntimos será atenuada pelo agravamento de 3,1 cêntimos no ISP.

Os valores são previsões para Portugal continental. Como os preços são livres, os valores finais podem variar entre marcas e postos de abastecimento.