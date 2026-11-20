Os preços da gasolina e do gasóleo vão voltar a baixar na próxima semana. Segundo as previsões do setor, ambos os combustíveis deverão ficar 4,5 cêntimos mais baratos por litro a partir de segunda-feira, 23 de novembro.

É a terceira semana consecutiva de descidas nos combustíveis, o que dá algum alívio a quem abastece com regularidade.

As variações semanais dependem da evolução das cotações do petróleo e dos seus derivados nos mercados internacionais, bem como da taxa de câmbio entre o euro e o dólar.

Os valores são indicativos e podem variar consoante o posto de abastecimento. Os preços finais só ficam confirmados na segunda-feira, quando as novas tabelas entram em vigor.