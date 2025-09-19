Gasolina e gasóleo ficam mais caros na próxima semana

Sistema informático do SNS não está a funcionar: consultas e cirurgias em risco

O sistema informático do SNS – Serviço Nacional de Saúde – não está a funcionar, desde a madrugada desta quinta-feira, afetando vários hospitais e outras unidades de saúde. Consultas e cirurgias agendadas para o dia de hoje poderão estar em risco.

Em Famalicão, a USF de Joane já confirmou estar sem sistema informático e vai mais além “esta situação obriga ao reagendamento de consultas e à aplicação de procedimentos alternativos”. A Unidade de Saúde Familiar lamenta os transtornos causados “decorrentes desta falha, externos à USF”.