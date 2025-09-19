Gasolina e gasóleo ficam mais caros na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Segundo a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem aumentar 0,5 cêntimos por litro.
Sistema informático do SNS não está a funcionar: consultas e cirurgias em risco
O sistema informático do SNS – Serviço Nacional de Saúde – não está a funcionar, desde a madrugada desta quinta-feira, afetando vários hospitais e outras unidades de saúde. Consultas e cirurgias agendadas para o dia de hoje poderão estar em risco.
Em Famalicão, a USF de Joane já confirmou estar sem sistema informático e vai mais além “esta situação obriga ao reagendamento de consultas e à aplicação de procedimentos alternativos”. A Unidade de Saúde Familiar lamenta os transtornos causados “decorrentes desta falha, externos à USF”.
Famalicão: Rebentamento de conduta deixa centro de Ribeirão sem água
A zona central de Ribeirão, em Famalicão, encontra-se sem água.
Na origem da situação está o rebentamento de uma conduta principal, na Avenida Rio Veirão, informa a junta de freguesia.
No local já se encontram as equipas a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que o serviço esteja reposto até às 17h00 desta quarta-feira.
Apelo: Homem de 44 anos desaparecido em Barcelos
Um homem de 44 anos, residente em Vila Frescainha São Martinho, Barcelos, encontra-se desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Trata-se de António Fernando Fernandes Pereira, que tem cerca de 1,80 metros de altura, olhos azuis e cabelo castanho.
No momento em que foi visto pela última vez, usava calças de ganga, blusão azul-escuro, sapatilhas e transportava uma mochila.
A família alerta que António necessita de medicação diária e pede a quem tenha informações que contacte os números 964 770 721 ou 968 568 519, ou ainda a polícia.
Famalicão: Professor condenado por 62 crimes de abuso sexual é chamado a dar aulas
O professor condenado a oito anos de prisão por dezenas de crimes de abuso sexual voltou a surgir nas listas de colocação de professores e foi atribuído a um agrupamento em Famalicão. O processo judicial ainda decorre, uma vez que a decisão está em fase de recurso.
De acordo com o Ministério da Educação, o professor de Famalicão não está em funções por se encontrar de baixa médica, o que garante que não existe qualquer ligação direta com os estudantes.
Os abusos pelos quais foi condenado ocorreram em 2019, durante ensaios de teatro escolar. Em 2023, o Tribunal de Guimarães responsabilizou-o por mais de uma dezena de vítimas, mas a sentença continua a aguardar confirmação pela Relação.
Famalicão: Adolescentes perseguidas por três homens este domingo à tarde
Duas adolescentes, com 15 anos, afirmam ter sido perseguidas por três homens, este domingo, 14 de setembro, em Famalicão. O episódio ocorreu cerca das 18h00, na Rua Jorge Ferreira da Costa Ortiga, junto às instalações provisórias do Centro de Saúde.
Segundo o relato de uma condutora, as jovens caminhavam na rua, em direção à cidade, a chorar e assustadas. Ao abordá-las, confirmaram que estavam a ser seguidas por três indivíduos num Renault Clio azul que, no momento, se encontrava estacionado nas imediações, com dois homens no interior e um no exterior
A mulher decidiu acolher as adolescentes no carro e deixou-as em segurança no centro da cidade. A situação foi comunicada à PSP, que enviou uma patrulha ao local.
A Cidade Hoje contactou a autoridade policial e aguarda mais esclarecimentos sobre a ocorrência.
Eleições Presidenciais deverão estar marcadas para 18 de janeiro
A SIC avança que o Presidente da República está prestes a definir 18 de janeiro de 2026 como a data das eleições presidenciais.
Na Feira do Livro de Lisboa, em julho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha admitido a possibilidade de não avançar com o dia 25 de janeiro, a primeira data apontada, ponderando antecipar o escrutínio em uma semana.
A eventualidade de uma segunda volta é um dos fatores que estará a influenciar a decisão presidencial, que deverá ser anunciada até meados de novembro.
Até agora, são conhecidos seis candidatos à corrida para Belém: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, António Filipe, Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo.