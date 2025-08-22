Sociedade

Gasolina e gasóleo vão ficar mais caros na próxima semana

A gasolina e o gasóleo devem ficar mais caros a partir da próxima semana.

Segundo a imprensa especializada, os combustíveis vão aumentar meio cêntimo por litro.

Recorde-se que, esta semana o gasóleo contou com uma descida de 1,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina não registou qualquer variação de preço.

Ensino: Alunos vão ter menos dias de férias no Natal

As férias de Natal nas escolas públicas vão começar um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e terminam também mais cedo, a 2 de janeiro de 2026.

A alteração foi publicada esta quinta-feira em Diário da República e aplica-se aos alunos do pré-escolar ao secundário, bem como ao ensino particular e cooperativo de educação especial.

Na prática, os estudantes terão o mesmo número de dias de aulas, já que o regresso será a uma sexta-feira em vez de na segunda-feira seguinte, como estava inicialmente previsto.

Complemento Solidário para Idosos: Apoio dispara e chega a números históricos (+ 60% de beneficiários)

O número de pessoas a receber o Complemento Solidário para Idosos aumentou de forma significativa no último ano.

Segundo dados avançados pelo Público, em julho havia mais de 228 mil beneficiários, um acréscimo de 83 mil face ao mesmo mês de 2024.

A subida está ligada ao fim da regra que contabilizava os rendimentos dos filhos na atribuição desta prestação social, destinada a pensionistas com rendimentos mais baixos.

Cinema ao ar livre na Devesa termina hoje: Último filme é às 22h00

Chega hoje ao fim mais uma edição do Cinema Paraíso, com a exibição da comédia francesa “Siga a Banda!” (2024), de Emmanuel Courcol. A sessão decorre às 22h00 no Parque da Devesa, com entrada livre.

Esta proposta divertida encerra um ciclo de sete noites de cinema gratuito promovido pelo Cineclube de Joane, pela Casa das Artes de Famalicão e pela autarquia, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Ao longo do verão, o Cinema Paraíso levou grandes filmes a vários espaços do concelho, sempre com o objetivo de aproximar a comunidade da sétima arte.

60 artesãos e 35 produtores marcam presença na 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia

De 29 de agosto a 7 de setembro, Vila Nova de Famalicão recebe a 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia, um dos eventos mais emblemáticos do concelho.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque vão estar cerca de 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além de stands de restauração. Do pão de Ovar à ginjinha, passando pela cerâmica, tapeçaria e cestaria, não faltam motivos para visitar.

O certame junta tradição e inovação, com nomes já conhecidos, como o artesão famalicense Luís Lima, e estreias, como Pedro Macedo, de Barcelos.

O programa inclui concertos de artistas locais e atuações de D.A.M.A. (2 de setembro), Dillaz (5) e Quim Barreiros (6).

A entrada é gratuita e o recinto funciona todos os dias, com horários alargados ao fim de semana. O encerramento está marcado para 7 de setembro, às 22h30.

Montenegro elogia heroísmo das populações no combate aos incêndios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta segunda-feira que “as populações têm sido heróicas” na luta contra os incêndios, mas pediu que não sejam corridos riscos desnecessários e que os portugueses confiem nas autoridades.

“Nós temos mesmo de confiar nos nossos bombeiros, nas autoridades, nos nossos autarcas”, disse Montenegro, acrescentando que “mais de 90% das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial” e que “é necessário que todos continuem a ter noção de que há uma cadeia de comando”.

“Não estou a dizer que é tudo perfeito, mas em momentos de crise, de tragédia, há sempre alguma irritação”, afirmou, sublinhando que “o nosso dispositivo está a 100% no terreno, não obstante estes 24 dias seguidos de severidade meteorológica como não há registo no nosso país”.

O primeiro-ministro garantiu ainda que o Governo prepara medidas para repor a normalidade das vidas afetadas e concluiu: “Este é um combate do País, nós estamos em guerra e temos de vencer esta guerra”.

Famalicão: PS critica envolvimento de diretor de escola na campanha de Mário Passos

O Partido Socialista de Famalicão veio a público criticar um post divulgado a 16 de agosto nos meios digitais da Coligação Mais Ação Mais Famalicão e no perfil do candidato à Câmara Municipal.

Em causa está uma mensagem do diretor do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, José Moreira, que, “nessa mesma qualidade, faz um apelo político ao voto, no âmbito das Eleições Autárquicas 2025”, denuncia o PS em comunicado.

A estrutura socialista acusa o atual executivo de “usar a força que a democracia lhes concedeu para bem do povo e de Famalicão, mas que continuam a usar para seu proveito próprio”.

O PS afirma ainda não compactuar com “a pressão que Mário Passos, Augusto Lima e Pedro Oliveira têm promovido para que dirigentes e colaboradores de relevantes instituições educativas, desportivas, culturais e sociais venham a público com vídeos semelhantes a este”.

A coordenadora da Secção de Famalicão, Alexandra Moreira, apela aos cidadãos para que “não tenham medo, não se deixem vergar por um poder que procura ser absoluto” e convida o candidato Mário Passos a “parar com a pressão e realizar uma campanha elevada, justa e transparente”.

O partido garante, se eleito, assegurar às instituições “os meios justos e necessários para a realização da sua missão sem exigir, jamais, qualquer retorno político-partidário”.

A título preventivo, o PS vai pedir parecer à Inspeção-Geral da Educação e Ciência e à Comissão Nacional de Eleições.