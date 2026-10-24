Conforme noticiado na sexta-feira, os preços dos combustíveis vão voltar a ter comportamentos diferentes na próxima semana, de 26 de outubro a 1 de novembro. A principal novidade é a alteração do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) pelo Governo, que reduz o impacto da descida prevista para a gasolina.

A gasolina deverá ficar cerca de sete cêntimos mais barata por litro, depois de uma descida prevista de oito cêntimos, parcialmente absorvida pelo aumento de 1,3 cêntimos no ISP.

Já o gasóleo deverá aumentar cerca de um cêntimo por litro, apesar de o Governo aplicar uma redução de 0,2 cêntimos no ISP, que atenua ligeiramente a subida.

Os valores são previsões para Portugal continental. Como os preços são livres, os valores finais podem variar entre marcas e postos de abastecimento.