Gasolina volta a descer esta segunda-feira (até -1,5 cênt)

O sol deverá continuar a marcar presença na região até ao final do dia de domingo, depois, de acordo com as previsões, está de regresso a chuva.

A próxima semana deve arrancar com períodos de chuva fraca que vão aumentando de intensidade com o passar dos dias. As temperaturas vão, também, subir ligeiramente.

A previsão de chuva deverá manter-se até sexta-feira, dia 1 de dezembro.