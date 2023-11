Gasolina volta a descer na próxima segunda-feira (até -1,5 cênt)

Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Judiciária, por três crimes de roubo agravado ocorridos nas freguesias de Requião e Gavião, em Vila Nova de Famalicão, nos dias 13 de setembro e 29 de outubro.

Os suspeitos, de 21 e 29 anos, com antecedentes criminais, foram identificados após agressões a jovens durante os roubos.

A primeira ocorrência sucedeu quando, em período noturno, dois jovens se encontravam numa viatura, momento em que foram abordados pelos indivíduos que, com recurso a armas de fogo e efetuando um disparo, lhes roubaram dinheiro e diversos bens de valor.

A segunda situação verificou-se quando um jovem regressava a casa apeado, momento em que foi abordado por um indivíduo que, inicialmente, identificando-se como “Polícia”, lhe apontou uma arma de fogo e o espoliou dos seus bens pessoais. No seguimento do roubo, um outro assaltante abeirou-se do mesmo ofendido, ambos lhe infligindo diversas agressões no corpo, após o que se colocaram em fuga.

Ambos encontram-se em prisão preventiva após interrogatório judicial.

As vítimas estão a receber apoio das autoridades.