As diferenças de preços dos combustíveis entre Portugal e Espanha não resultam de ganhos excessivos das gasolineiras portuguesas, conclui a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A análise realizada pelo regulador aponta a fiscalidade como o principal fator que explica o preço mais elevado praticado em Portugal.

O estudo foi pedido pela ministra do Ambiente e Energia, numa altura de forte instabilidade nos mercados internacionais de energia. Depois de analisar a evolução dos preços, a ERSE não encontrou sinais de que os operadores tenham aproveitado a situação para aumentar de forma abusiva as suas margens.

Face às conclusões, o regulador considera que não há motivos para impor margens máximas na venda de combustíveis.