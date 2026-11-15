A fadista Gisela João regressa a Vila Nova de Famalicão para fechar a programação do “Lugar do Natal”. O concerto “Melodias de Natal – Rusga de Joane convida Gisela João” realiza-se a 10 de janeiro, às 16h00, na tenda instalada na Praça D. Maria II.

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O espetáculo é feito em conjunto com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane e marca o último dia da Aldeia Natal, que arrancou a 21 de novembro com o acendimento das luzes.

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A tenda orbital, com cerca de 400 lugares sentados, é uma das novidades deste ano e tem recebido espetáculos, oficinas e animação para os mais novos.