País

GNR alerta para aumento de acidentes com trotinetes elétricas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, entre 2019 e 2025, cerca de 1.900 acidentes na via pública que envolveram trotinetes elétricas, dos quais resultaram 10 vítimas mortais.

Os dados divulgados pela força de segurança indicam um aumento da sinistralidade associada à micromobilidade. Só entre o início do ano e 28 de fevereiro já foram contabilizados 72 acidentes.

Até 2021, o número de ocorrências mantinha-se relativamente baixo, com menos de 25 acidentes por ano. No entanto, em 2023 verificou-se uma subida acentuada, com 547 acidentes, número que voltou a aumentar em 2024, atingindo o máximo de 706.

No total dos últimos sete anos, os acidentes provocaram ainda 88 feridos graves e 1.442 feridos ligeiros. O maior número de feridos leves foi registado em 2024, com 548 casos.

Segundo a GNR, entre as principais causas destes acidentes estão a circulação em locais proibidos, como os passeios, o desrespeito pela sinalização e a falta de utilização de equipamentos de proteção.

A guarda lembra que as trotinetes elétricas são equiparadas a velocípedes e, por isso, os seus utilizadores devem cumprir as regras do Código da Estrada. A utilização de capacete é recomendada, bem como o uso de material retrorrefletor e a verificação da existência de luz branca à frente e vermelha atrás.

As autoridades sublinham ainda que as trotinetes devem circular nas ciclovias ou, quando estas não existirem, na faixa de rodagem junto à berma, sendo proibida a circulação nos passeios. Cada trotinete destina-se apenas a uma pessoa e os condutores estão sujeitos às mesmas taxas de álcool aplicadas aos automobilistas.

Mercadona cresce em Portugal e aumenta lucros

A Mercadona registou um crescimento nas vendas em 2025, atingindo os 41.858 milhões de euros, mais 8% do que no ano anterior. O lucro líquido da cadeia de supermercados subiu 25%, fixando-se nos 1.729 milhões de euros.

Do total das vendas, 2.092 milhões de euros correspondem ao negócio em Portugal, onde a empresa terminou o ano com 69 lojas. Desde a entrada no país, em 2019, a Mercadona já investiu mais de 1.230 milhões de euros e alcançou, pelo segundo ano consecutivo, resultados positivos, com 26 milhões de euros de lucro.

A empresa criou ainda cinco mil novos postos de trabalho em 2025, dos quais 500 em Portugal, passando a contar com cerca de 115 mil trabalhadores entre Portugal e Espanha.

Para os próximos anos, a Mercadona prevê investir cerca de 3.700 milhões de euros no desenvolvimento de um novo modelo de loja, com maior foco em produtos frescos e numa experiência de compra mais simples para os clientes.

BP aplica maior subida no preço dos combustíveis em Portugal

A BP foi a marca que mais aumentou os preços dos combustíveis em Portugal, segundo dados das plataformas online que monitorizam diariamente os valores praticados nos postos de abastecimento.

De acordo com essas plataformas, a BP aumentou o preço da gasolina em 8,5 cêntimos por litro e o do gasóleo em 21,5 cêntimos. Já a Galp subiu 7 cêntimos na gasolina e 20,5 cêntimos no gasóleo, enquanto a Repsol aumentou 8 cêntimos na gasolina e 20,5 cêntimos no gasóleo.

Esta subida está relacionada com a instabilidade provocada pela guerra que decorre no Médio Oriente, que tem pressionado os mercados internacionais do petróleo.

As previsões para esta semana apontavam para um aumento de cerca de 19 cêntimos no gasóleo e 7,5 cêntimos na gasolina, valores que acabaram por ser ultrapassados no caso da BP.

Atenção ao supermercado: Preços devem subir ‘à custa’ da guerra e dos combustíveis

A subida do preço dos combustíveis pode vir a refletir-se no custo do cabaz alimentar, mas o impacto ainda não é imediato. A associação de defesa do consumidor DECO diz que os efeitos só deverão começar a notar-se nas próximas semanas.

Em declarações à SIC, o porta-voz da DECO explica que o preço dos combustíveis influencia toda a cadeia de distribuição. Nuno Figueiredo afirma que se trata de “uma cascata de acontecimentos”, lembrando que os combustíveis são essenciais para transportar os produtos até ao consumidor.

Também o setor da distribuição admite que os aumentos podem demorar algum tempo a chegar aos supermercados, mas que poderão tornar-se visíveis dentro de um ou dois meses se a tendência se mantiver.

Entretanto, o cabaz alimentar já atingiu um dos valores mais altos dos últimos anos. De acordo com a monitorização da DECO, ronda atualmente os 253 euros, cerca de 70 euros acima do valor registado em 2022.

A associação alerta ainda que outros fatores, como o mau tempo recente, podem vir a pressionar os preços nas próximas semanas. Caso os alimentos continuem a subir, isso poderá também contribuir para um aumento da inflação e influenciar futuras decisões do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro.

Combustíveis já estão mais caros… e a grande subida chega esta segunda

Vários consumidores relatam que os preços dos combustíveis já começaram a aumentar nos últimos dias, apesar de o grande agravamento ser esperado esta segunda-feira.

Na última sexta-feira foi tornado público que o gasóleo poderá subir cerca de 19 cêntimos por litro e a gasolina 7,5 cêntimos, um aumento associado à tensão que se vive no Médio Oriente.

Desde então, são vários os internautas que, nas redes sociais, dão conta de subidas sucessivas e diárias no preço apresentado nas bombas de combustível.

A explicação prende-se com o facto de, em Portugal, os postos de abastecimento terem liberdade para definir os preços, podendo alterá-los a qualquer momento, sem um critério ou calendário obrigatório. Por isso, apesar da previsão de aumento para segunda-feira, alguns postos já começaram a refletir a subida nos valores praticados.

Atestados médicos para conduzir devem ser feitos presencialmente, diz a Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) considera que os atestados médicos exigidos para a obtenção ou renovação da carta de condução devem, em regra, resultar de consultas presenciais entre médico e utente.

A posição surge após um parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas, que alerta para o crescimento da emissão online de atestados sem contacto direto com o doente. Para a ordem, este tipo de procedimento pode dificultar uma avaliação clínica completa das condições físicas e psicológicas necessárias à condução.

Ainda assim, a OM admite algumas exceções. É o caso de situações em que o documento é emitido pelo médico assistente, que já acompanha o utente e conhece o seu histórico clínico, ou quando são disponibilizadas todas as informações médicas relevantes para a decisão.

O parecer, aprovado esta semana pelo Conselho Nacional da OM, refere também que estas avaliações devem ficar registadas em plataformas informáticas destinadas ao uso médico, tanto no setor público como no privado e social.

Combustíveis podem subir 10 cêntimos na próxima semana

Os combustíveis podem subir até 10 cêntimos na próxima atualização, que deverá acontecer na segunda-feira, dia 9 de março.

A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, que cita a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis.

Este é, para já, o primeiro efeito direto da guerra que se desenrola no médio oriente. Estima-se que também no gás se registem aumentos.