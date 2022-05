GNR apanha idoso a vender gasolina muito abaixo do preço praticado

Portugal contabilizou, esta segunda-feira, 33 939 casos de Covid-19. Este número agora revelado deixa as autoridades de saúde em alerta, uma vez que não se registavam tantos casos desde o dia 8 de fevereiro.

A escalada de novos infetados segue com maior ritmo na região norte do país, de acordo com o dados do matemático Óscar Felgueiras, fornecidos ao Jornal de Notícias.