A operação Artémis 2026/2027 arranca este domingo e vai prolongar-se até 28 de fevereiro de 2027. A GNR, através do SEPNA, vai reforçar a fiscalização à atividade cinegética em todo o país.

O objetivo passa por detetar e combater práticas ilegais, garantir a segurança de pessoas e bens e assegurar o cumprimento das regras de proteção da fauna e dos recursos cinegéticos.

Entre os principais alertas deixados aos caçadores está o respeito pelas distâncias de segurança: 250 metros das habitações, sem consentimento, e 100 metros dos locais artificiais de alimentação. A GNR recomenda ainda atenção às regras aplicáveis às zonas de caça e ao transporte e acondicionamento das armas.

Na última operação, realizada na época 2025/2026, foram fiscalizados 10.751 caçadores. A GNR registou 136 crimes, 133 detenções e 345 contraordenações.

A força de segurança vai também promover ações de sensibilização e cooperação junto dos intervenientes na atividade da caça.