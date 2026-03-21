GNR avisa: Atenção aos furtos de combustível nas viaturas

O Governo vai lançar um novo apoio financeiro para incentivar a utilização de fogo controlado na prevenção de incêndios florestais. A informação foi avançada pelo secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, em declarações à agência Lusa.

A medida prevê o pagamento entre 300 e 360 euros por cada hectare tratado através de queimas prescritas, desde que a intervenção cumpra todas as regras de segurança e seja realizada com acompanhamento de técnicos especializados.

Segundo o governante, trata-se de um incentivo que até agora não existia e que pretende ajudar a suportar os custos destas ações. O apoio poderá beneficiar juntas de freguesia, câmaras municipais, corporações de bombeiros, comunidades intermunicipais e organizações de produtores florestais.

O objetivo passa por reduzir o risco de incêndios, diminuir a carga de combustível nas florestas e contribuir para a renovação de pastagens.

Desde 2018, a média anual de área intervencionada com fogo controlado tem sido de cerca de 2.491 hectares. Para este ano, o Governo quer aumentar essa meta e tentar alcançar os cinco mil hectares tratados por técnicos especializados.