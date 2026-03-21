GNR avisa: Atenção aos furtos de combustível nas viaturas

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao crescimento de furtos de gasolina ou gasóleo diretamente dos depósitos das viaturas. O alerta é da Guarda Nacional Republicana (GNR), que chama a atenção para este tipo de crime no atual contexto económico.
Para reduzir o risco, a GNR aconselha alguns cuidados simples:
- Estacionar o carro em locais iluminados e com movimento
- Ter atenção especial às carrinhas de trabalho, que têm depósitos maiores
- Estar atento a movimentos suspeitos junto às viaturas e registar matrículas ou características de veículos suspeitos
Sempre que possível, as autoridades recomendam também guardar o carro numa garagem, evitando deixá-lo na via pública, onde fica mais exposto a este tipo de furtos.