GNR confirma: É no Distrito de Braga onde acontecem mais furtos e roubos a habitações

A GNR deteve, entre janeiro e agosto, 111 suspeitos por furtos em residências e cinco por roubo. Braga está entre os distritos com mais casos, a par de Aveiro, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal.

No total, foram registados mais de 5.400 crimes em casas, sobretudo com arrombamentos e escalamentos. A GNR alerta ainda para burlas a idosos durante o dia e para assaltos noturnos, muitas vezes violentos e com vítimas sequestradas.

No verão, o programa “Chave Direta 2025” reforçou patrulhamentos e sensibilizações, com quase três mil visitas a residências em todo o país.

Famalicão: Ecovalor da RESINORTE volta a envolver a comunidade escolar

Já está a decorrer o programa Ecovalor, da RESINORTE, referente ao ano letivo 2025/26. Trata-se de uma iniciativa concebida para sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar na missão da reciclagem e da preservação ambiental.

O Ecovalor envolve um conjunto de ações adaptadas a diferentes públicos e faixas etárias, reforçando o compromisso da RESINORTE com a educação para a sustentabilidade. Ao longo do ano, serão dinamizados concursos mensais, concebidos para despertar a criatividade e o espírito participativo dos mais jovens.

Um dos grandes destaques é, mais uma vez, o Concurso Recicla e Ganha, competição desafia as escolas a angariar materiais recicláveis – papel/cartão (ecoponto azul) e embalagens (ecoponto amarelo). No final do ano letivo, as escolas receberão prémios monetários, de acordo com as quantidades recolhidas.

Toda a informação sobre o Programa Ecovalor 2025/26 está disponível no site da RESINORTE, no menu “Educação Ambiental” → “Ecovalor”. Na página, selecionando a opção Resinorte, no menu “anexos”, os interessados podem consultar os regulamentos, aceder ao formulário de inscrição e conhecer todos os detalhes sobre esta iniciativa.

Para qualquer esclarecimento adicional, está ainda disponível a Linha da Reciclagem, através do número 800 911 400.

A RESINORTE é responsável pelo tratamento e valorização de resíduos urbanos de 35 municípios do norte central, entre os quais Vila Nova de Famalicão, servindo uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes e recebe para tratamento aproximadamente 350 mil toneladas de resíduos urbanos por ano.

 

Astronauta por um dia: Guilherme de Famalicão viveu este domingo uma experiência única

O famalicense Guilherme Gartner Guimarães, viveu este domingo uma experiência única: foi um dos 30 finalistas do concurso nacional “Astronauta por um Dia”, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, e participou no tão aguardado voo parabólico.

A bordo do Airbus A310 da empresa francesa Novespace, a partir da ilha de Santa Maria, nos Açores, Guilherme experimentou a sensação de gravidade zero, momento que descreveu como inesquecível e que ficará marcado para sempre na sua memória.

O concurso contou com 545 candidatos, tendo Guilherme superado várias etapas exigentes, desde testes de raciocínio e memória até provas físicas e entrevistas.

Agora, como “Embaixador do Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia”, o jovem famalicense vai assumir a missão de promover esta iniciativa nas escolas do distrito de Braga, incentivando outros estudantes a explorarem a ciência, a tecnologia e o espaço.

Braga: Metade das salas de cinema do Nova Arcada devem fechar

O complexo de cinemas do centro comercial Nova Arcada, em Braga, deverá encerrar seis das suas doze salas. O pedido de desafetação de uso foi entregue pelo operador e encontra-se agora em análise pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC).

Segundo a empresa, a decisão prende-se com a viabilidade económica, uma vez que a procura não acompanha a oferta, tornando insustentável manter todas as salas em funcionamento. No entanto, o encerramento ainda não é definitivo: a lei exige que qualquer alteração do uso de salas de cinema tenha autorização do Ministério da Cultura, após parecer da IGAC.

Este processo insere-se numa tendência nacional. Também o Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia (atualmente o maior complexo de cinemas do país, com 20 salas) poderá perder parte da sua capacidade. O objetivo é ajustar a oferta de exibição às condições de mercado.

Navio russo usado para transporte de armas e mísseis apanhado ao largo da Póvoa de Varzim

Um cargueiro russo foi intercetado no final de agosto perto da Póvoa de Varzim.

O navio, já conhecido por transportar armas e mísseis, navegava sem indicar destino, carga ou número de tripulantes. A tripulação alegou uma avaria.

A Marinha portuguesa confirma que o cargueiro esteve a poucos quilómetros de entrar em águas territoriais. Por estar proibido de atracar na Europa, foi rebocado para a Argélia.

O navio, com quase 30 anos, já mudou várias vezes de nome e bandeira, prática comum em atividades ilegais.

Famalicão: Rebentamento de conduta deixa centro de Ribeirão sem água

A zona central de Ribeirão, em Famalicão, encontra-se sem água.

Na origem da situação está o rebentamento de uma conduta principal, na Avenida Rio Veirão, informa a junta de freguesia.

No local já se encontram as equipas a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que o serviço esteja reposto até às 17h00 desta quarta-feira.

Apelo: Homem de 44 anos desaparecido em Barcelos

Um homem de 44 anos, residente em Vila Frescainha São Martinho, Barcelos, encontra-se desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Trata-se de António Fernando Fernandes Pereira, que tem cerca de 1,80 metros de altura, olhos azuis e cabelo castanho.

No momento em que foi visto pela última vez, usava calças de ganga, blusão azul-escuro, sapatilhas e transportava uma mochila.

A família alerta que António necessita de medicação diária e pede a quem tenha informações que contacte os números 964 770 721 ou 968 568 519, ou ainda a polícia.