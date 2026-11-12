A GNR deteve 16 pessoas, entre os dias 10 e 12 de novembro, na Operação «Cloaca Máxima», conduzida pelo Comando Territorial de Braga, que investiga um alegado esquema de encaminhamento irregular de lamas de estações de tratamento de águas residuais e de outras atividades industriais para terrenos agrícolas e florestais.

As detenções ocorreram em vários distritos do país, entre eles Braga, Porto e Vila Real, no Norte, e também Viseu, Coimbra, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora. Os detidos serão presentes hoje ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. São suspeitos dos crimes de poluição, falsificação de documento, falsidade informática, branqueamento e associação criminosa.

A investigação, a cargo do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Comando Territorial de Braga, decorre há cerca de dois anos. Foram cumpridos 36 mandados de busca, 15 em residências, 13 em empresas de gestão e valorização de resíduos e oito em instalações de entidades públicas.

Segundo a GNR, as lamas eram apresentadas nos documentos como composto orgânico, o que dava aparência de legalidade ao transporte e à aplicação nos solos, sem o cumprimento das condições exigidas. Há ainda indícios de registos eletrónicos com destinos diferentes dos reais e de possível manipulação de amostras para análises. Em algumas das amostras analisadas foi identificada a presença de microrganismos relevantes para a avaliação de riscos ambientais e sanitários, com potencial impacto na qualidade dos solos e dos recursos hídricos.

O esquema permitiria evitar os custos do tratamento adequado dos resíduos e receber por serviços que não teriam sido prestados. Nas buscas foram apreendidos 279 160 euros em numerário, 8 003 dólares norte-americanos, três relógios de luxo, milhares de documentos e vários equipamentos informáticos.

A operação envolveu 150 militares e contou com o apoio de duas equipas da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo.

A GNR lembra que os cidadãos podem denunciar infrações ambientais através da Linha SOS Ambiente e Território, 808 200 520, disponível 24 horas por dia.