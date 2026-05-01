Região, Sociedade

GNR descobre 600 mil euros em tabaco ilegal

A GNR deteve três homens, com idades entre os 19 e os 54 anos, numa operação realizada em Guimarães, que resultou na apreensão de cerca de dois milhões de cigarros sem estampilha fiscal obrigatória e sem documentação que comprovasse a sua origem legal.

De acordo com a autoridade, os suspeitos estão indiciados pelo crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo a ação ocorrido na passada quarta-feira.

O valor comercial da mercadoria apreendida ultrapassa os 622 mil euros, sendo que a sua colocação no mercado poderia representar um prejuízo de cerca de 449 mil euros para o Estado, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

 

Além do tabaco, os militares da GNR apreenderam ainda o veículo utilizado no transporte da carga ilícita e três telemóveis.

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Ficou em liberdade grupo filmado a agredir funcionários de restaurante em Santo Tirso

Quatro homens acusados de terem agredido violentamente dois funcionários de um restaurante em Santo Tirso, em março, foram presentes a juiz cerca de um mês após os factos.

Após a audição, o tribunal decidiu mantê-los em liberdade, ainda que sujeitos a restrições. Os suspeitos estão proibidos de se aproximar ou frequentar o restaurante em causa e têm de se apresentar às autoridades três vezes por semana.

As agressões ocorreram num estabelecimento da cidade e envolveram dois trabalhadores, num caso que segue agora em investigação pelo Ministério Público.

Trabalha-se mais em Portugal do que na maioria da Europa

Portugal está entre os países da União Europeia onde se trabalha mais horas por semana. Segundo dados da Pordata, a carga horária média no país atinge as 39,7 horas semanais, acima das 37 horas registadas no conjunto dos 27 Estados-membros em 2025.

No contexto europeu, Portugal ocupa a quinta posição, sendo apenas ultrapassado pela Grécia, Polónia, Roménia e Bulgária. Já em países como os Países Baixos, Dinamarca e Alemanha, a média semanal é mais reduzida, reflexo da maior expressão do trabalho a tempo parcial.

A análise, com base em informações do Eurostat, aponta ainda para níveis elevados de precariedade laboral, sobretudo entre os mais jovens. Em Portugal, cerca de 40% dos trabalhadores com menos de 30 anos têm contratos temporários, colocando o país entre os que registam maiores taxas neste indicador.

Apesar de uma elevada taxa de emprego jovem, os salários continuam abaixo da média europeia. Em 2024, o rendimento médio a tempo completo fixou-se nos 2.068 euros, bastante distante dos mais de 3.300 euros observados na média da União Europeia.

“Combustíveis vão cair a pique” promete Trump assim que terminar a guerra

Donald Trump voltou esta semana a fazer uma promessa ambiciosa sobre o mercado de energia: assim que o conflito no Médio Oriente chegar ao fim, os preços dos combustíveis irão cair a pique. A declaração foi feita durante uma intervenção pública do presidente norte-americano, que tem reforçado a narrativa de que a instabilidade geopolítica regional é o principal motor da escalada nos preços do petróleo.

A promessa soa bem nos ouvidos dos consumidores mas chega num momento pouco oportuno para os portugueses. A partir da próxima semana, os combustíveis voltam a encarecer em Portugal, e, na maioria das situações, deverão ultrapassar a barreira dos dois euros por litro.

O aumento previsto em Portugal está alinhado com a tendência dos mercados internacionais, que continuam pressionados pela incerteza no fornecimento de crude proveniente da região do Golfo.

Um morto e três feridos em violento acidente na variante à N14

Um homem morreu, na madrugada desta sexta-feira, na sequência de um acidente que envolveu três viaturas na variante à Estrada Nacional 14, na Maia, avança o Jornal de Notícias. Do sinistro resultaram ainda dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher.

A vítima mortal será um jovem com idade aparente entre os 25 e os 30 anos. O alerta foi dado por volta das 5h00, tendo o acidente levado ao corte da estrada em ambos os sentidos durante cerca de duas horas.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram operacionais dos Bombeiros de Moreira da Maia e dos Bombeiros de Pedrouços, apoiados por meios da Cruz Vermelha e do INEM, que mobilizou uma ambulância, a VMER do Hospital de São João e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.

CP fecha estação de comboios da Trofa devido a inundação

A estação de comboios da Trofa encontra-se encerrada devido a uma inundação.

De acordo com as informações disponíveis, a decisão prende-se com uma inundação, ocorrida na sequência dos mais recentes episódios de chuva forte.

Não há, para já, nenhuma informação sobre a reabertura do espaço.

Aluno da Escola Profissional OFICINA conquista primeiro lugar em competição internacional

Daniel Silva, do 12.º ano do Curso Programador/a de Informática da Escola Profissional OFICINA, participou num Creative Jam, em Nantes, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos e estabelecer contactos com jovens de vários países, tudo dentro de um ambiente criativo e desafiante.

No âmbito desta participação e competindo com estudantes do ensino superior, Daniel Silva alcançou o primeiro lugar com o projeto “FAROL”, um website e uma aplicação móvel direcionados para a pesca artesanal.
A solução permite consultar condições atmosféricas, identificar zonas com maior concentração de espécies piscícolas e avaliar a viabilidade económica da atividade, contribuindo para uma prática mais eficiente e informada.
Pensada para pescadores com menor familiaridade com tecnologias digitais, a aplicação apresenta informação de forma simples e acessível, reduzindo a complexidade associada a dados técnicos e científicos. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de funcionamento em modo online e offline, bem como a consulta de dados como salinidade da água, localização de bancos de algas e seleção de espécies a capturar.
Este projeto de Daniel Silva encontra-se em fase de desenvolvimento, prevendo a sua expansão para outras linhas costeiras internacionais, com vista à sua futura disponibilização no mercado.

A Creative Jam, que decorreu na cidade francesa de Nantes, reuniu jovens empreendedores e inovadores, bem como decisores políticos, representantes de universidades, organizações empresariais, instituições públicas e especialistas nas áreas da sustentabilidade, economia azul e inovação rural. Ao longo da iniciativa, o aluno da OFICINA participou noutras atividades, todas numa perspetiva de economia azul. O programa incluiu, ainda, a apresentação de iniciativas-piloto e casos de sucesso na região atlântica.