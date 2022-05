GNR desmonta carro para salvar gatinho

As autoridades já estão à procura e a família solicita informações que possam levar ao paradeiro de Sofia Alexandra Raposo Esteves, de 51 anos, que está desaparecida desde esta segunda-feira, da zona do Gerês.

Ao que tudo indica, Sofia Esteves terá sido vista pela última vez na estrada nacional que liga Terras de Bouro a Braga, onde terá apanhado boleia para Braga, com propósito de regressar a casa (Vila Nova de Gaia) de comboio.

A mulher estará vestida com as roupas com que surge na fotografia, que foi tirada no dia do desaparecimento.

A GNR está a desenvolver várias buscas, com militares do Posto Territorial de Terras de Bouro e também do Posto do Parque Nacional da Peneda-Gerês da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Quem, eventualmente, souber do seu paradeiro deve contactar a autoridade policial mais próxima.