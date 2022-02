GNR detém 17 pessoas em operação que passou por Famalicão

Está patente, até 12 de junho, na galeria municipal Ala da Frente, a nova instalação artística de Pedro Tudela, com o título «SEE… FROM… HEAR…». Tem entrada livre e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h30 e aos fins-de-semana, das 14h30 às 17h30, no Museu Bernardino Machado.

Trata-se de um “trabalho tripartido” que revisita os projetos de pintura do artista, complementados com objetos de escultura e um livro de uma viagem ao caderno de trabalho do artista, que pode ser adquirido na livraria municipal, localizada na Casa do Território, no Parque da Devesa.

A exposição, inaugurada no passado dia 5 de fevereiro, é composta por um núcleo de desenhos da série intitulada «Passado presente», constituído por uma seleção de 11 obras sobre papel, e uma instalação escultural, formada por três peças. Pedro Tudela fala de uma «série de pinturas/desenho, aguarela com tinta da china, a que chamei de «Passado Presente», ou seja, um passado que está presente, uma revisitação que nunca foi de facto abandonada».

«O Pedro traz-nos uma série de trabalhos que revisita o seu universo da pintura, com uma presença do desenho», refere António Gonçalves, curador da galeria municipal, «ao mesmo tempo com objetos, que se transformam em objetos escultura», sublinha.

O curador da galeria de arte contemporânea diz que «enquanto observadores, ou ouvintes, num plano de audição, temos que estar predispostos para ouvir e para ver».

Segundo o vereador da Cultura, «é uma exposição que vale a pena visitar uma e outra vez» a preceito «dos trabalhos que precederam o de Pedro Tudela, a perceção que se sente de cada vez que se entra neste espaço, dedicado à arte contemporânea, é a de que a apreciação das obras acompanha o nosso crescimento humano, logo, cada visita é única», refere Pedro Oliveira.

Recorde-se que Pedro Tudela é um artista plástico, músico e cenógrafo viseense, formado em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), que vive e trabalha no Porto. Leciona, como professor auxiliar, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. Expõe em Portugal e internacionalmente desde 1981, sendo que o seu corpo de trabalho é multifacetado, com diversas obras que se estendem desde a pintura, a instalação, a performance, até à música e à multimédia.