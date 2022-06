GNR detém dois homens por tráfico de droga em Famalicão e Guimarães

O próximo showcooking do Chef Álvaro Costa, na Praça – Mercado Municipal, é este sábado, a partir das 16 horas. A proposta é um arroz de sardinha que virá acompanhado com música dos famalicenses The CityZens.

Nesta edição do «Chef na Praça», que todos os meses junta à arte de cozinhar a outras artes, e celebrando-se este mês os santos populares, a sardinha é a proposta de Álvaro Costa para saborear na cozinha experimental da Praça, num evento aberto ao público.

Ao longo deste ano a curadoria da cozinha da Praça é da responsabilidade do Chef Álvaro Costa, que em cada showcooking convida gente da cultura para o acompanhar. Desta vez são The CityZens, banda famalicense de originais de canções rock, com dois álbuns editados, Medicine for Open Minds (2015) e We Are The CityZens (2018), que no sábado se apresentam em versão acústica, partilhando histórias e vivências do seu percurso musical.