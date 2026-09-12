A GNR e a PSP vão avançar com um ciclo de protestos entre o final de setembro e meados de outubro, com os profissionais a exigir aumentos salariais e a revisão das carreiras.

A APG/GNR acusa o Governo de não cumprir o acordo de 2024, que previa a revisão salarial e das carreiras, além do aumento do suplemento de risco em 300 euros.

Os protestos serão realizados em vários pontos do país e deverão culminar numa grande ação nacional em outubro, em conjunto com a PSP.

Para a GNR, é ainda urgente rever o regime de cálculo das pensões. Apesar da contestação, a APG/GNR garante que mantém a disponibilidade para negociar com o Governo.