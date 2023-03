GNR em ação contra a criminalidade nos comboios e estações ferroviárias

Março vai terminar com temperaturas que nos fazem pensar que já estamos em pleno verão. Segundo as previsões meteorológicas, até ao primeiro fim de semana de abril, que coincide com a semana da Páscoa, as temperaturas estarão bastante acima da média para esta época do ano, dando a sensação de que estamos a viver uma verdadeira onda de calor.

A entrada na hora de verão traz consigo dias mais longos e uma maior sensação de calor. As temperaturas na região do Minho devem oscilar entre os 24ºC e os 26ºC.

A falta de chuva é uma das consequências deste tempo quente, o que pode agravar os problemas de seca no país. As previsões apontam para a ausência de chuva a partir do próximo domingo e não há sinal de que venha a chover até à Páscoa.

Até sábado, ainda é previsível que chova a norte, mas a partir de domingo as temperaturas começam a subir lentamente e de forma mais acentuada na terça-feira, com grandes amplitudes térmicas entre os dias e as noites. Na quarta-feira, dia 29, está previsto que as temperaturas máximas em Braga cheguem aos 24ºC, o que é 10ºC acima da média habitual para esta época do ano.