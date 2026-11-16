Um Audi 80 branco, que tinha sido roubado na zona de Coimbra, foi encontrado em Famalicão pela GNR. A viatura foi recuperada este domingo, 15 de novembro, pelo Posto Territorial de Famalicão, do Comando Territorial de Braga.

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Segundo a GNR, as diligências dos militares permitiram localizar o automóvel e chegar a dois envolvidos: um homem de 30 anos, que ficou constituído arguido, e uma mulher de 33 anos, identificada como suspeita.

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O carro aguarda agora os trâmites legais, para que possa vir a ser entregue ao proprietário. O caso foi comunicado às autoridades judiciárias competentes.