GNR: No espaço de uma semana mais de 180 pessoas detidas por conduzirem alcoolizadas

A GNR realizou mais um conjunto de ações, entre 29 de outubro e 4 de novembro, pra prevenir e combater a criminalidade e sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional. Nesse período, 182 foram detidas por conduzirem alcoolizadas.

Também 76 pessoas foram detidas por conduzirem sem carta de condução, 15 por tráfico de estupefacientes, dez por posse ilegal de armas e arma proibida e sete por furto e roubo.

A GNR apreendeu 795,95 doses de cocaína, 1.305,608 doses de haxixe, 117,596 doses de liamba, 600 doses de óleo de canábis, 27 armas de fogo, 11 armas brancas ou proibidas, nove viaturas e 7.640,50 euros em numerário.

No trânsito a força de segurança detetou 5.573 infrações, destacando-se 1.470 excessos de velocidade, 302 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 259 por falta de inspeção periódica obrigatória, 231 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 214 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 158 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 158 relacionadas com tacógrafos e 135 por falta de seguro de responsabilidade civil.