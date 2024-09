GNR penaliza e suspende militar por tatuagens abaixo do cotovelo

Um militar da GNR, destacado no posto de Vila Nova de Famalicão, foi suspenso por 30 dias devido ao uso de tatuagens abaixo do cotovelo, nomeadamente nos antebraços. A decisão foi tomada com base no Regulamento Geral do Serviço da GNR, que proíbe a exibição de tatuagens visíveis quando uniformizado ou nas instalações da Guarda.

O militar, que também esteve destacado em Esposende por três meses, foi punido por desrespeitar as regras de apresentação e obediência. A notificação da suspensão foi recebida no dia 30 de agosto.

Fonte: E24