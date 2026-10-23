A GNR deteve, esta quinta-feira, em Leitões, Guimarães, um homem de cerca de 40 anos suspeito de participar em quase duas dezenas de furtos, incluindo no concelho de Famalicão.

O homem é investigado por furtos de viaturas e de artigos do seu interior em vários concelhos, entre os quais Famalicão, Guimarães, Braga, Santo Tirso e Paços de Ferreira.

De acordo com informações do Grupo Santiago, a GNR avistou o suspeito nas Taipas, enquanto conduzia um carro furtado. Depois de ser novamente localizado em Celeirós, Braga, o homem tentou fugir, dando início a uma perseguição que só terminou em Leitões. Durante a fuga, realizou várias manobras perigosas e acabou por embater num veículo da GNR.

A mulher que o acompanhava foi detida apenas para identificação. O suspeito será presente esta sexta-feira ao juiz, no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.