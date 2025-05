GNR protege os peregrinos que caminham de norte a sul até ao Santuário de Fátima

Exportavam cães com documentos falsos: GNR apanhou 12 suspeitos

O Comando Territorial de Braga da GNR, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), constituiu arguidos nove indivíduos, entre os 30 e os 60 anos, e três entidades coletivas, por suspeitas de falsificação de documentos e falsidade informática no âmbito da exportação de cães para o estrangeiro.

A investigação, que decorre há cerca de dois anos, permitiu identificar uma rede que operava nos distritos de Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Santarém, Lisboa e Setúbal, dedicada à recolha, tratamento e envio de animais de companhia para fora do país.

Durante a operação foram realizadas 18 buscas, incluindo clínicas veterinárias e residências, resultando na apreensão de documentação, equipamentos informáticos e mais de 5 mil euros em numerário.