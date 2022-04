GNR recupera 19 viaturas furtadas, buscas passaram pela região

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado, em comunicado, a apreensão de mais de um milhão de ovos depois de inspeções levadas a cabo pelas brigadas especializadas das indústrias da Unidade Regional do Centro e da Unidade Regional do Norte na última semana, numa operação de fiscalização direcionada a Centros de Classificação e Embalamento de Ovos, no distrito de Castelo Branco e em Guimarães.

Da ação realizada em Castelo Branco, apurou-se que, “num Centro de Classificação e Embalagem de Ovos, encontravam-se ovos já classificados sem apresentarem informação obrigatória, designadamente quanto ao Lote, Data de Postura, Data de Durabilidade e Proveniência (pavilhão), verificando-se ainda discrepância entre os registos semanais de produto e as existências no local, tendo-se procedido à apreensão de 1.338.120 ovos no valor de 105.935,00 € e instauração do respetivo processo de contraordenação”.

Já na ação levada a cabo no concelho de Guimarães, “num estabelecimento de comércio por grosso”, foi determinada a apreensão de 16.800 ovos no valor de 2.100 euros por falta de marca de identificação obrigatória em ovos e falta de rastreabilidade.