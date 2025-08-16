Golo de Elisor dá vitória ao Famalicão frente ao Tondela (0-1)

O Famalicão conquistou este sábado mais uma vitória no campeonato, ao derrotar o Tondela por 1-0, em jogo da 2ª jornada da I Liga, em Rio Maior.

A partida foi muito disputada desde o início, com oportunidades para os dois lados. O Famalicão criou perigo logo nos minutos iniciais, com remates de Mathias de Amorim e Simon Elisor a testarem a atenção do guarda-redes do Tondela. A equipa da casa também respondeu, mas sem conseguir finalizar da melhor forma.

Na segunda parte, os famalicenses assumiram maior controlo e chegaram ao golo decisivo aos 69 minutos. Simon Elisor, um dos jogadores mais ativos em campo, rematou de fora da área e colocou a bola no ângulo superior direito, sem hipóteses para Bernardo Fontes. A jogada contou com assistência de Mathias de Amorim.

Até ao apito final, o Tondela tentou reagir e aproximou-se da baliza adversária, mas a defesa minhota esteve segura e conseguiu segurar a vantagem.