Concelho, FC Famalicão

Golo de Elisor dá vitória ao Famalicão frente ao Tondela (0-1)

O Famalicão conquistou este sábado mais uma vitória no campeonato, ao derrotar o Tondela por 1-0, em jogo da 2ª jornada da I Liga, em Rio Maior.

A partida foi muito disputada desde o início, com oportunidades para os dois lados. O Famalicão criou perigo logo nos minutos iniciais, com remates de Mathias de Amorim e Simon Elisor a testarem a atenção do guarda-redes do Tondela. A equipa da casa também respondeu, mas sem conseguir finalizar da melhor forma.

Na segunda parte, os famalicenses assumiram maior controlo e chegaram ao golo decisivo aos 69 minutos. Simon Elisor, um dos jogadores mais ativos em campo, rematou de fora da área e colocou a bola no ângulo superior direito, sem hipóteses para Bernardo Fontes. A jogada contou com assistência de Mathias de Amorim.

Até ao apito final, o Tondela tentou reagir e aproximou-se da baliza adversária, mas a defesa minhota esteve segura e conseguiu segurar a vantagem.

Deixe um comentário

Famalicão: Choque em cadeia na Av. 9 de Julho

O final de tarde deste sábado fica marcado por um choque em cadeia, na Avenida 9 de Julho, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30, no sentido Brufe – Famalicão e não terá provocado feridos.

A situação provocou algum constrangimento na normal circulação automóvel.

Abandono de cães e gatos preocupa na região

O distrito de Braga, onde se inclui Vila Nova de Famalicão, está entre os mais afetados pelo abandono e maus tratos de animais de companhia, revela a Guarda Nacional Republicana (GNR). A força de segurança assinala hoje, Dia Internacional do Animal Abandonado, para alertar para a gravidade destes crimes e apelar à responsabilidade dos tutores.

“O abandono e os maus tratos de animal de companhia são crimes puníveis por lei, sendo que a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais”, sublinha a GNR.

Segundo os dados, os cães e gatos são os mais frequentemente abandonados, sobretudo durante o verão ou após o Natal, quando alguns animais oferecidos como presente acabam por ser deixados pelos tutores. A GNR reforça que “na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável”.

Entre 2022 e 2025, a GNR deteve oito pessoas e identificou 755 suspeitos pela prática de abandono e maus tratos de animais em todo o país. A força de segurança afirma estar “na defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, destacando o bem-estar animal” e mantém “total disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área”, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site www.gnr.pt ou do e-mail sepna@gnr.pt.

Ajuda logística, médica e de resgate enviada de Famalicão para os incêndios na Guarda

Quatro equipas da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento (APBS), a partir do centro logístico de Riba d’Ave, seguiram para o distrito da Guarda para prestar apoio nas operações de combate aos incêndios que lavram na região.

A deslocação foi feita “por solicitação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela”, anunciou a APBS. Os elementos do grupo estão “devidamente preparados e operacionais 24/7, equipados com meios técnicos especializados” para atuar em várias áreas, incluindo “socorro e resgate de animais, evacuação e apoio a populações, emergência pré-hospitalar e logística”.

A associação destaca ainda a disponibilidade de “diversos equipamentos de proteção individual, transporte, contenção e estabilização, adequados a cenários de incêndio, emergência médica e resgate animal”.

“A nossa prioridade será garantir respostas eficazes, seguras e coordenadas em todas as situações de risco que possam surgir neste período crítico de incêndios rurais”, acrescenta a APBS, sublinhando que “a segurança de todos — pessoas e animais — é uma responsabilidade partilhada”.

Famalicão: Morreu jovem de 19 anos ferido em acidente de mota em Joane

O jovem de 19 anos, natural de Airão, Guimarães, que ficou em estado grave após um acidente de viação na noite de quinta-feira, em Joane, Vila Nova de Famalicão, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Braga.

O sinistro envolveu duas motas e ocorreu cerca das 22h00, na Estrada Nacional 206, junto a um posto de combustível na Avenida Dr. Mário Soares.

No acidente ficaram ainda feridas outras três pessoas, que foram transportadas para o Hospital de Famalicão.

“Não consigo entender”: Treinador do Famalicão contesta jogo às 15h30

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, criticou de forma aberta o horário do jogo frente ao Tondela, marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. A partida da 2.ª jornada da I Liga foi deslocada devido às más condições do relvado do Tondela, mas o técnico considera que o novo horário não salvaguarda a saúde de adeptos e jogadores.

“Não consigo entender que se jogue às três e meia da tarde, com o país a enfrentar flagelos como incêndios e calor extremo”, afirmou Hugo Oliveira, em conferência de imprensa. “A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam evitar estar ao ar livre até às 17:00. O futebol é para os adeptos e temos de os proteger, tal como à integridade física dos jogadores.”

O treinador sublinhou que a preocupação vai além da sua equipa, apontando que a integridade física de todos os intervenientes deve estar acima de questões logísticas ou televisivas.

O Tondela-Famalicão vai colocar frente a frente o atual líder do campeonato e a equipa que ocupa o 16.º lugar. Apesar do momento positivo do Famalicão, Hugo Oliveira garante que o foco está em manter “profissionalismo, competência e ligação às ideias e princípios de jogo” e não em euforias.

Famalicão já sabe dia e hora da 3ª e 4ª jornadas

O Futebol Clube de Famalicão já conheceu os dias e horas das jornadas 3 e 4 I Liga, com ambição de somar pontos e manter um bom lugar na classificação.

Na 3.ª jornada, a equipa famalicense recebe o Gil Vicente FC, a 24 de agosto, às 15h30.

Já na 4.ª jornada, o Famalicão desloca-se ao terreno da AFS, dia 30 de agosto, às 18h00.