Os moradores e comerciantes das freguesias de Gondifelos e Louro deverão ter em conta um corte temporário no abastecimento de energia elétrica agendado para a manhã deste domingo, 25 de outubro de 2026. A interrupção decorrerá entre as 08h00 e as 12h00.

De acordo com o comunicado emitido pela Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este (CEVE), a suspensão do fornecimento é motivada por trabalhos agendados na rede de distribuição e irá abranger as seguintes zonas:

Em Gondifelos: Os clientes ligados ao PT N.º 007 (Gondifelos – Reparade).

No Louro: As instalações abastecidas através do PT N.º 060 (Louro – Central Elevatória de Águas).