A freguesia de Gondifelos, em Famalicão, promove nos dias 5 e 6 de dezembro o Mercadinho de Natal, com animação musical, desfile de Pais Natais, presépio ao vivo e espaço de comes e bebes.

O evento abre no sábado, às 14h30, com a montagem e decoração da árvore de Natal, feita com a representação das associações da freguesia. Segue-se, às 14h45, uma aula de zumba na Escola EB123 de Gondifelos (Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos), e às 15h00 arranca a Caminhada de Natal. Ambas são organizadas pela Associação de Pais.

Ao final da tarde, às 17h45, há concentração de motas e bicicletas, com os Gonditrilhos, na sede do Motoclube de Gondifelos, para acompanhar o Pai Natal até ao mercadinho. A caminhada chega às 18h00, altura em que é aberta a iluminação, e o Pai Natal chega às 18h15. Às 18h30, atuam as crianças do JI (Jardim de Infância) de Gondifelos.

O jantar começa a ser servido às 19h30, no espaço de comes e bebes organizado pelo Grupo de Jovens da Festa do Mártir de S. Sebastião. A noite continua com o grupo de dança MProject (21h00), animação musical do Rancho Folclórico de Gondifelos (21h30) e convívio natalício a partir das 22h30.

No domingo, o mercadinho abre às 09h30 com um Presépio ao Vivo, organizado pelos Escuteiros de Gondifelos. Às 10h30 sai o desfile de Pais Natais, promovido pelo Motoclube, e às 11h00 a Junta de Freguesia faz a entrega do Mimo Bebé. O desfile chega às 11h30, seguido de convívio.

Os almoços são servidos a partir das 12h00. À tarde, às 14h30, atua a Academia Sénior de Gondifelos e, às 15h30, regressa o Rancho Folclórico. O Mercadinho de Natal termina às 17h00.

Durante todo o evento, as associações de Gondifelos terão barraquinhas para divulgar a sua atividade e vender produtos alusivos à quadra natalícia.

O programa conta com a participação de várias entidades locais, entre as quais a Associação de Pais, o Motoclube de Gondifelos, os Gonditrilhos, os Escuteiros, o Rancho Folclórico e a Academia Sénior.