Governo acaba com máscaras obrigatórias em estabelecimentos de saúde e de apoio a idosos

O uso de máscaras em estabelecimentos de saúde e serviços de apoio a idosos deixa de ser obrigatório em Portugal, segundo um decreto-lei aprovado pelo Governo nesta quinta-feira (31). A medida foi tomada após a queda nos números da pandemia de Covid-19 no país.

Além dos estabelecimentos de saúde, a obrigatoriedade do uso de máscaras também foi eliminada em estruturas residenciais de acolhimento e serviços de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência. As unidades da rede nacional de cuidados continuados também deixam de exigir o uso de máscaras.