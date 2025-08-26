Governo admite que proibição de telemóveis nas escolas possa ser alargada e ir até ao 9º ano

As escolas poderão alargar a proibição do uso de smartphones também ao 3.º ciclo do ensino básico, caso partilhem instalações com alunos do 2.º ciclo. A indicação foi admitida esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, que considera que esta medida reforçaria a coerência das regras e evitaria “mensagens contraditórias”.

A partir de setembro, entra em vigor a proibição de telemóveis no 1.º e 2.º ciclo e são recomendadas restrições no 3.º ciclo. Segundo a tutela, caberá às escolas aplicar as normas de forma clara, indicar horários e espaços de uso, bem como definir sanções em caso de incumprimento.

O ministério lembra ainda que os dispositivos podem ser usados em situações excecionais, como por motivos de saúde, fins pedagógicos ou apoio a alunos que necessitem de tradução. Nos casos em que exista proibição, devem ser promovidas alternativas como atividades desportivas, jogos ou espaços de lazer.