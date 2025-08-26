Sociedade

Governo admite que proibição de telemóveis nas escolas possa ser alargada e ir até ao 9º ano

As escolas poderão alargar a proibição do uso de smartphones também ao 3.º ciclo do ensino básico, caso partilhem instalações com alunos do 2.º ciclo. A indicação foi admitida esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, que considera que esta medida reforçaria a coerência das regras e evitaria “mensagens contraditórias”.

A partir de setembro, entra em vigor a proibição de telemóveis no 1.º e 2.º ciclo e são recomendadas restrições no 3.º ciclo. Segundo a tutela, caberá às escolas aplicar as normas de forma clara, indicar horários e espaços de uso, bem como definir sanções em caso de incumprimento.

O ministério lembra ainda que os dispositivos podem ser usados em situações excecionais, como por motivos de saúde, fins pedagógicos ou apoio a alunos que necessitem de tradução. Nos casos em que exista proibição, devem ser promovidas alternativas como atividades desportivas, jogos ou espaços de lazer.

Famalicão: PSP deteve jovem que foi apanhado a fugir à lei duas vezes em poucas horas

A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve um homem de 24 anos após este desrespeitar uma ordem policial. Momentos antes, o jovem tinha sido notificado da inibição de condução por um período de 12 horas, medida que acabou por ignorar.

A ação das autoridades resultou na detenção imediata do indivíduo, que vai agora responder pelo crime de desobediência qualificada.

Portugal vai criar campos de refugiados

Portugal vai ser obrigado a criar campos de refugiados para responder a um eventual fluxo inesperado de migrantes, à semelhança do que já acontece na Grécia ou em Itália. A responsabilidade ficará a cargo da nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

Em entrevista à TSF, João Ribeiro, diretor nacional-adjunto da unidade, explicou que o país terá de ter “capacidade de montar rapidamente um campo” em caso de pressão nas fronteiras, garantindo condições mínimas de segurança, apoio médico e alimentar.

Atualmente, a capacidade instalada não ultrapassa 90 pessoas, mas o objetivo é chegar a 300 lugares em centros no Porto e em Lisboa, além de ter condições para mais 300 em campos temporários. “É um projeto financiado pelo PRR e terá de estar concluído até agosto de 2026”, afirmou o responsável.

Os novos campos vão seguir modelos já usados pelas Nações Unidas, baseados em contentores móveis com alojamento, instalações sanitárias e apoio médico. João Ribeiro admitiu que Portugal poderá ter de recorrer a esta solução, embora tenha sublinhado que espera não ser necessário.

Obras: Estrada Nacional 14 condicionada até 5 de setembro

A Estrada Nacional 14 (EN14) vai ter o trânsito condicionado durante a noite até 5 de setembro devido a trabalhos de pavimentação, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

As intervenções decorrem entre os quilómetros 6 e 8, na zona da Maia, exclusivamente em período noturno, das 22h00 às 07h00, desde 25 de agosto até ao final da obra.

Em comunicado, a IP explica que esta intervenção faz parte de uma empreitada de conservação rodoviária, inserida na estratégia de melhoria contínua das condições de conforto, disponibilidade e segurança da rede viária.

Portugal: Morreu mais um homem no combate às chamas

O operacional que ficou gravemente ferido durante o combate a um incêndio no concelho do Sabugal morreu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, confirmou fonte hospitalar.

A vítima, um operacional da Afocelca de 45 anos, sofreu queimaduras em grande parte do corpo e apresentava outras complicações clínicas. Foi assistido no local pelas equipas de emergência e transportado de helicóptero para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Este é mais um caso trágico que se junta à lista de mortes registadas este verão no combate às chamas, numa altura em que os incêndios rurais continuam a mobilizar centenas de operacionais em todo o país.

Gasolina e gasóleo vão ficar mais caros na próxima semana

A gasolina e o gasóleo devem ficar mais caros a partir da próxima semana.

Segundo a imprensa especializada, os combustíveis vão aumentar meio cêntimo por litro.

Recorde-se que, esta semana o gasóleo contou com uma descida de 1,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina não registou qualquer variação de preço.

Ensino: Alunos vão ter menos dias de férias no Natal

As férias de Natal nas escolas públicas vão começar um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e terminam também mais cedo, a 2 de janeiro de 2026.

A alteração foi publicada esta quinta-feira em Diário da República e aplica-se aos alunos do pré-escolar ao secundário, bem como ao ensino particular e cooperativo de educação especial.

Na prática, os estudantes terão o mesmo número de dias de aulas, já que o regresso será a uma sexta-feira em vez de na segunda-feira seguinte, como estava inicialmente previsto.