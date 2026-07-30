O Governo vai alargar a proibição do uso de smartphones nas escolas até ao 9.º ano já no próximo ano letivo. A medida será aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, através de uma alteração ao Estatuto do Aluno.

As escolas terão o primeiro período letivo para se adaptarem às novas regras, que entram em vigor a 1 de janeiro de 2027. A proibição, atualmente aplicada aos alunos do 1.º ao 5.º ano, passará assim a abranger todo o ensino básico até ao 9.º ano, mantendo exceções para situações de saúde devidamente comprovadas.

Segundo o ministro da Educação, Fernando Alexandre, a decisão baseia-se em estudos e na experiência das escolas, que apontam para um aumento da socialização, uma redução da indisciplina e melhores condições de aprendizagem nos estabelecimentos onde os telemóveis deixaram de ser permitidos. O governante defende ainda que a medida acompanha a tendência internacional e pretende proteger o desenvolvimento das crianças e dos jovens.