O Governo voltou a alterar o desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), uma decisão que terá efeitos diferentes nos preços dos combustíveis a partir da próxima semana. O gasóleo deverá aumentar pouco mais de dois cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá ficar cerca de dois cêntimos mais barata.

O ISP está também no centro do debate sobre o Orçamento do Estado. O PS quer limitar o poder do Governo para alterar este imposto e defende que futuras decisões sobre aumentos mais expressivos tenham de passar pela Assembleia da República.

Segundo o jornal Público, a proposta socialista prevê a criação de limites máximos e mínimos mais baixos para a atualização das taxas. Na prática, o Governo ficaria obrigado a pedir autorização ao Parlamento sempre que pretendesse ultrapassar esses limites.