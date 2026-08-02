A atualização do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) volta a influenciar os preços dos combustíveis na semana de 3 a 9 de agosto.

Sem o efeito do ISP, o gasóleo registaria um aumento de cerca de dois cêntimos por litro. No entanto, a redução de 0,35 cêntimos no imposto faz com que a subida prevista seja de aproximadamente 1,65 cêntimos por litro.

Já na gasolina, a descida prevista de um cêntimo por litro será atenuada pelo aumento de 0,25 cêntimos no ISP. Desta forma, o preço deverá baixar apenas cerca de 0,75 cêntimos por litro.

Com estas alterações, o preço médio do gasóleo deverá fixar-se nos 2,062 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá passar para 2,014 euros por litro.