Encher o depósito deverá ficar mais barato a partir de 10 de agosto. O gasóleo deverá baixar cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá descer 10,5 cêntimos.

A descida poderia ser ainda maior, mas o Governo decidiu reduzir o desconto extraordinário no ISP aplicado aos combustíveis.

Antes desta alteração, as previsões apontavam para uma queda de 12 cêntimos no gasóleo e de 12,5 cêntimos na gasolina.

Com os atuais valores de referência da DGEG, o gasóleo simples poderá chegar aos 1,931 euros por litro e a gasolina simples 95 aos 1,855 euros.

Os novos descontos no ISP entram em vigor na segunda-feira e ficam fixados em 59,16 euros por mil litros no gasóleo e 35,39 euros por mil litros na gasolina.