Governo aumenta apoio nas botijas de gás para 25 euros

O Governo vai avançar com novas medidas para atenuar o impacto da subida dos combustíveis, associada à guerra no Médio Oriente. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate quinzenal na Assembleia da República.

Entre as medidas está o aumento da comparticipação da botija de gás solidária para 25 euros, apoio que será aplicado durante os próximos três meses.

O Executivo vai ainda criar um mecanismo extraordinário de apoio ao gasóleo profissional, dirigido às empresas de transporte de passageiros e mercadorias. O apoio traduz-se num reembolso adicional de 10 cêntimos por litro, até um máximo de 15 mil litros por veículo, também por um período de três meses.

Luís Montenegro garantiu que o Governo está atento ao impacto da subida dos combustíveis no orçamento das famílias e das empresas.

O primeiro-ministro adiantou ainda que o Conselho de Ministros deverá aprovar na quinta-feira legislação relacionada com a limitação de preços em situações de crise energética e com a proteção dos consumidores mais vulneráveis, assegurando um fornecimento mínimo de energia.